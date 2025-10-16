Javier Bedoya de Vivanco: “El país no puede seguir a la deriva durante 10 meses más”

El excongresista Javier Bedoya de Vivanco advirtió que el país no puede permanecer “a la deriva” durante los próximos meses de gestión transitoria y pidió al presidente José Jerí asumir un liderazgo firme ante la crisis de seguridad y económica. En diálogo con 2025 En 24 Horas, Bedoya aseguró que la reciente ola de violencia en el Centro de Lima pudo evitarse con un mejor trabajo de inteligencia policial.

“El país no puede seguir a la deriva durante 10 meses más hasta que llegue el próximo gobierno”, sostuvo el exparlamentario al referirse a la necesidad de medidas concretas en materia de orden interno y crecimiento económico. Según dijo, los actos vandálicos registrados en las últimas manifestaciones responden a la acción de grupos infiltrados que buscan desestabilizar al Estado.

En esa misma línea, Bedoya de Vivanco exhortó al Ejecutivo a dar una respuesta decidida y contundente frente a los hechos de violencia, y a no permitir que “la inseguridad y el caos se apoderen de las calles”. Además, insistió en que el nuevo Gobierno debe concentrar sus esfuerzos en devolver la confianza a la ciudadanía y fortalecer las instituciones públicas.

TRABAJO POLICIAL

Finalmente, el excongresista resaltó la importancia de reforzar el trabajo de inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) como herramienta clave para combatir el crimen organizado y prevenir nuevos estallidos de violencia. “Solo con planificación, disciplina y firmeza se podrá devolver la paz y el orden que el país necesita”, puntualizó en diálogo con la periodista Tatiana Alemán.