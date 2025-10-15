Jorge del Castillo sobre marchas: “Esta es la primera prueba de fuego para el presidente José Jerí”

El excongresista Jorge del Castillo se pronunció sobre los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías registrados en el centro de Lima durante la marcha convocada por gremios, sindicatos y la denominada “Generación Z”.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Del Castillo señaló que los manifestantes podrían estar siendo “utilizados” con el objetivo de desestabilizar el Gobierno de José Jerí. “Quieren repetir la historia de Merino para nombrar lo que ellos quieren”, afirmó.

En esa línea, el exlegislador expresó su respeto hacia quienes marchan de manera pacífica, pero rechazó a los “violentistas” presentes en las movilizaciones. “Están buscando un muerto”, advirtió.

PRUEBA DE FUEGO

Del Castillo consideró que estos hechos representan una primera prueba de fuego para el presidente Jerí. “Si él no pone principio de autoridad, no podemos esperar mucho después, y no es para abusar sino para sancionar. Esto es un punto crucial para él en las próximas horas”, concluyó.