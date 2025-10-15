Ministro del Interior sobre policías heridos en marcha: “Esto es un atentado”

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, informó que 55 policías resultaron heridos y 10 personas fueron detenidas durante las protestas registradas este miércoles en el Centro de Lima. Según el titular del sector, los enfrentamientos se produjeron cuando un grupo de manifestantes atacó a los agentes con objetos contundentes, cascos y pasamontañas.

Tiburcio denunció que los efectivos de la Policía Nacional del Perú fueron víctimas de agresiones mientras cumplían su labor de mantener el orden y proteger a la ciudadanía. “Esto no es una manifestación pacífica, esto es un atentado contra la vida de mis policías”, expresó desde el Hospital Central de la Policía Nacional, donde visitó a los agentes lesionados.

El ministro detalló que 33 policías están siendo atendidos en el Hospital Central de la Policía, 21 en el hospital de Jesús María y uno en Piedra Liza. Asimismo, informó que una niña de 11 años también resultó herida durante los disturbios y se encuentra recibiendo atención médica. Dos de los policías permanecen inconscientes debido a las graves lesiones sufridas.

EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN

Finalmente, Tiburcio aseguró que los 10 detenidos serán investigados con las garantías de ley y bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Además, reiteró el compromiso del Gobierno de seguir apostando por el diálogo, pero advirtió que se aplicará todo el peso de la ley contra quienes promuevan la violencia. “Estamos en un estado de derecho”, enfatizó.