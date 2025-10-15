2025 En 24 Horas

15/10/2025

Presidente José Jerí sobre marchas: “Tenemos 55 policías y 20 civiles heridos”

El mandatario informó que las movilizaciones convocadas por la “Generación Z” dejaron también 10 detenidos por alterar el orden público.




El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre los incidentes registrados durante las manifestaciones convocadas por la denominada “Generación Z” y diversos colectivos en el Centro de Lima. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario informó que las marchas dejaron 55 policías heridos, 20 civiles heridos y 10 personas detenidas hasta el momento.

“Tenemos 55 heridos de la @PoliciaPeru y 10 detenidos. Las cámaras de policía y la @MuniLima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”, escribió el jefe de Estado, enfatizando su respaldo a las fuerzas del orden.

Las protestas, que se desarrollaron también en otras regiones del país, congregaron a cientos de jóvenes que exigían cambios en materia política, económica y social. Sin embargo, los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional dejaron daños materiales en la vía pública y varios agentes lesionados por objetos contundentes.

CONTINUARÁN MONITOREOS

El Gobierno ha señalado que continuará monitoreando las movilizaciones y que no permitirá actos de violencia ni alteraciones al orden público. La Defensoría del Pueblo, por su parte, exhortó a las autoridades a garantizar el respeto de los derechos humanos y a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.


