Presidente José Jerí sobre marchas: “Tenemos 55 policías y 20 civiles heridos”

El presidente de la República, José Jerí, se pronunció sobre los incidentes registrados durante las manifestaciones convocadas por la denominada “Generación Z” y diversos colectivos en el Centro de Lima. A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), el mandatario informó que las marchas dejaron 55 policías heridos, 20 civiles heridos y 10 personas detenidas hasta el momento.

“Tenemos 55 heridos de la @PoliciaPeru y 10 detenidos. Las cámaras de policía y la @MuniLima servirán para identificar a los delincuentes que se han infiltrado en una manifestación pacífica para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos”, escribió el jefe de Estado, enfatizando su respaldo a las fuerzas del orden.

Las protestas, que se desarrollaron también en otras regiones del país, congregaron a cientos de jóvenes que exigían cambios en materia política, económica y social. Sin embargo, los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional dejaron daños materiales en la vía pública y varios agentes lesionados por objetos contundentes.

CONTINUARÁN MONITOREOS

El Gobierno ha señalado que continuará monitoreando las movilizaciones y que no permitirá actos de violencia ni alteraciones al orden público. La Defensoría del Pueblo, por su parte, exhortó a las autoridades a garantizar el respeto de los derechos humanos y a los ciudadanos a ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica.