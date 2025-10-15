Premier Álvarez sobre protesta del 15 de octubre: “Es un intento para acabar con la democracia”

Distintos gremios y colectivos, entre ellos la denominada Generación Z, convocaron a una movilización nacional para este miércoles 15 de octubre, tras la vacancia de Dina Boluarte y la reciente asunción de José Jerí como presidente de la República.

Los representantes de estas organizaciones anunciaron que marcharán en rechazo al nuevo Gobierno y expresaron su oposición a una mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo. “Queremos propuestas, queremos soluciones”, declaró uno de los dirigentes convocantes.

No obstante, algunos sectores han decidido no sumarse a la movilización. Los comerciantes de Gamarra informaron que atenderán con normalidad, mientras que el gremio musical anunció su no participación por motivos de seguridad. En la misma línea, gremios de transporte confirmaron que el servicio funcionará con normalidad durante la jornada.

PREMIER EN CONTRA DE LA GENERACIÓN Z

La convocatoria ocurre en medio de una polémica por las declaraciones del primer ministro Ernesto Álvarez, quien, a través de su cuenta en X, criticó la protesta. “Hasta el alcalde de Pataz se da cuenta de que la movilización del 15 no es de protesta social, sino de un intento subversivo para acabar con la democracia y forzar una asamblea constituyente bolivariana”, escribió el pasado 13 de octubre.