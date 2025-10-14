Jesús Maldonado sobre José Jerí: "Tenemos un presidente que sabe explicar y se comunica con los ciudadanos"

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, se pronunció tras la reunión sostenida por un grupo de alcaldes de Lima con el presidente de transición, José Jerí, enfocada en plantear propuestas para enfrentar la criminalidad.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Maldonado resaltó la disposición del Gobierno al diálogo y afirmó que observa a un mandatario con las "puertas abiertas" y que no se muestra en contra de las manifestaciones. "Tenemos un presidente que sabe explicar las cosas, que se comunica con los ciudadanos y recibe a la prensa", afirmó.

En esa línea, el burgomaestre subrayó que el liderazgo que imprima Jerí en la lucha contra la delincuencia marcará la diferencia con otros gobiernos. "Una de las cosas positivas que hizo fue convocar al Ministerio Público, si el presidente continúa con ese liderazgo y articulando con las instituciones se puede dar resultados significativos ", dijo.

SOCIOS CONTRA LA CRIMINALIDAD

Finalmente, S¿señaló que, en la reunión, se evidenció el liderazgo del presidente y consideró fundamental que las municipalidades sean vistas como socios estratégicos para lograr resultados significativos en seguridad ciudadana.