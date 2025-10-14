Francis Allison sobre Vicente Tiburcio: "Estoy totalmente de acuerdo con su designación"

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, se pronunció tras no participar de la ronda de diálogo convocada por el presidente de la República, José Jerí Oré, con autoridades Municipales para coordinar estrategias principalmente en materia de seguridad ciudadana.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, explicó que decidió declinar de la invitación del jefe de Estado, debido a que no estaba de acuerdo a que se hable de acciones contra la criminalidad antes de siquiera juramentar a un nuevo Gabinete Ministerial.

Asimismo, cuestionó que en los temas a tratar en la agenda se haya dado prioridad al respaldo al nuevo gobierno de transición, el cuál lleva menos de una semana tras la vacancia de Dina Boluarte.

SOBRE VICENTE TIBURCIO

Por otra parte, Allison expresó su respaldo a la designación de Vicente Tiburcio como nuevo ministro del Interior: "Yo estoy totalmente de acuerdo con su designación, pero el chef necesita ingredientes, cocina, horno. Hay que apoyarlo", sostuvo.