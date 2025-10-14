Jaime de Althaus sobre Gabinete Ministerial: "Jerí es una persona improvisada, no tiene capacidad de convocatoria"

El analista político Jaime de Althaus se pronunció tras la juramentación del Gabinete Ministerial del presidente José Jerí, quien asumió la presidencia el pasado viernes tras la vacancia de Dina Boluarte.

De Althaus consideró que Jerí es “relativamente improvisado, nuevo en política y sin trayectoria”, y señaló que su gabinete está compuesto “prácticamente por viceministros ascendidos a ministros”, en declaraciones a 2025 en 24 Horas.

Sobre la designación de Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros, quien criticó el paro de transportistas y se opuso a las manifestaciones de la denominada Generación Z, De Althaus indicó que “va a tener que moderarse”.

SOBRE MINISTRO DEL INTERIOR

Respecto a Vicente Tiburcio, nombrado ministro del Interior y encargado de la lucha contra el crimen organizado, destacó que es “un hombre íntegro” y subrayó la necesidad de reestructurar el presupuesto general de la República para fortalecer las condiciones de la Policía Nacional y combatir la criminalidad.