Ricardo Márquez suena como posible primer ministro en el gobierno de José Jerí

A cinco días de haber asumido la presidencia de la República, José Jerí aún no ha conformado su gabinete ministerial. Sin embargo, ya circulan algunos nombres como posibles integrantes, entre ellos el de Ricardo Márquez, expresidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), quien contaría con el respaldo del sector empresarial para asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.

El propio presidente de la SNI, Felipe James Callao, destacó la trayectoria de Márquez y consideró que el nuevo gabinete debería estar conformado por técnicos calificados que garanticen la estabilidad del país. “Tiene que formar un gabinete técnico con un primer ministro que una al país y con gente nueva que le dé confianza a la ciudadanía”, señaló. “Yo creo que Ricardo Márquez podría ser un gran primer ministro”, añadió el dirigente empresarial.

Otro nombre que se ha mencionado para asumir la jefatura del Consejo de Ministros es el de Nora Bonifaz, fundadora del partido Somos Perú. No obstante, la también excongresista descartó su participación en el Ejecutivo a través de un pronunciamiento público, en el que acusó a la presidenta de su partido, Patricia Li, de ejercer influencia política tanto en la organización como en el propio presidente Jerí.

GABINETE DE AMPLIA BASE

Mientras tanto, el presidente interino José Jerí adelantó que su próximo gabinete será de “amplia base” y no incluirá a ningún ministro saliente, con el objetivo de marcar distancia del anterior gobierno y garantizar una etapa de transición enfocada en la gobernabilidad y la recuperación económica del país.