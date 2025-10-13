Elio Riera sobre candidatura de César Acuña: “El objetivo es pasar a segunda vuelta”

El abogado Elio Riera, vocero del partido Alianza para el Progreso (APP), afirmó que la meta de la organización política es lograr que César Acuña, su líder y candidato presidencial, pase a la segunda vuelta en las elecciones generales del 2026. Riera destacó que el partido ha conformado un equipo con jóvenes profesionales y figuras reconocidas que buscan impulsar un cambio en el rumbo del país.

En entrevista en el programa 2025 En 24 Horas, Riera reveló que fue invitado personalmente por Acuña Peralta para integrar la lista al Senado, junto a otros profesionales de prestigio que también fueron convocados para participar en la contienda electoral. “Tuve la oportunidad de ser invitado por el señor César Acuña para ser candidato al Senado”, precisó.

El vocero de APP reconoció los cuestionamientos que existen sobre la gestión de César Acuña como gobernador regional de La Libertad, pero aseguró que está culminando su mandato con obras de gran impacto en el norte del país. “Respetamos las críticas, pero también hay resultados tangibles que demuestran su compromiso con el desarrollo regional”, afirmó en diálogo con Tatiana Alemán.

APP PRESENTARÁ SU LISTA

Finalmente, el abogado enfatizó que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afectan al Perú y adelantó que su partido tiene un plan integral para combatir la delincuencia y el crimen organizado. Asimismo, confirmó que este martes el partido Alianza para el Progreso presentará una lista con todos sus candidatos de cara a los comicios generales del 2026.