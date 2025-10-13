Roxana Rocha sobre López Aliaga: "Será un presidente de lujo, transformará al Perú en potencia mundial"

La regidora de Lima Metropolitana, Roxana Rocha, expresó su respaldo a la decisión del alcalde Rafael López Aliaga de renunciar a la alcaldía de Lima para postular a la presidencia de la República en las elecciones generales de 2026.

“Es un hombre con muchos valores y principios, y en mi opinión personal, es un alcalde que ha hecho en un año y nueve meses lo que ningún alcalde en los últimos 30 años ha hecho. Por lo tanto, ir a la presidencia nos va a permitir tener un presidente de lujo, porque sé que va a transformar al Perú en una potencia mundial”, afirmó Rocha en entrevista con el programa 2025 en 24 Horas.

Consultada sobre las críticas a la renuncia de López Aliaga —quien en anteriores ocasiones aseguró que no dejaría el cargo para postular—, la regidora consideró que se trata de una decisión motivada por el sentir ciudadano. “Fue un pedido de la población que le ha llegado al corazón y es un acto de desprendimiento; nació del corazón”, señaló.

“Lima, potencia mundial”

Respecto al lema de gestión municipal “Lima potencia mundial”, Rocha sostuvo que el actual gobierno edil ha avanzado significativamente en sus objetivos. “Estamos en un giro de ser potencia mundial. No se pueden solucionar todos los problemas de Lima en cuatro años, pero si se trata de resumir la gestión, se han cumplido los cinco ejes: infraestructura vial, hambre cero, agua de emergencia, hospitales y vivienda [...] López Aliaga ha cumplido más de lo que ha prometido”, explicó.