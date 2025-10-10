Romy Chang: "Se concedería el impedimento de salida del país contra Dina Boluarte"

La abogada penalista Romy Chang explicó cómo continuarán las investigaciones contra la expresidenta Dina Boluarte, luego de su vacancia. En entrevista con 24 Horas, Chang señaló que los casos se dividen en dos grupos: los iniciados antes de asumir la presidencia y los ocurridos durante su gestión.

“Las que tuvo antes de asumir la presidencia, como el caso Los Dinámicos del Centro, deben ser investigadas sin impedimentos. En cambio, casos como Rolex, Cofre, Cirugías y Matanzas, que se dieron durante su gestión como presidenta de la República, están protegidos por la inmunidad presidencial mientras duró su mandato”, explicó.

En esa línea, la especialista señaló que este nuevo escenario abre la puerta para que la Fiscalía continúe con todas las investigaciones pendientes, respetando los procedimientos legales correspondientes. "La fiscalía puede proceder como lo haría con cualquier ciudadano común", sostuvo.

PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAÍS

Chang añadió que, tras la vacancia, la inmunidad presidencial solo se aplicaría en casos abiertos durante la gestión de la exjefa de Estado, no aplica más no en casos previos a su mandato. Finalmente, señaló que es muy probable que el Poder Judicial apruebe los pedidos de impedimento de salida del país solicitados por la Fiscalía para la exmandataria.