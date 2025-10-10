Ricardo Márquez: "Esta transición tiene que tener una visión de Estado, no de partido"

El exvicepresidente de la República, Ricardo Márquez, se pronunció tras la asunción de José Jerí Oré como nuevo presidente, en reemplazo de Dina Boluarte Zegarra, quien fue vacada por incapacidad moral permanente.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exmiembro del Poder Ejecutivo señaló que el flamante mandatario debe enfocar su gestión con una "visión de Estado", priorizando los intereses del país y no de partidos políticos.

"Lo que nosotros vemos es que esta transición, y tiene que llamarse transición, tiene que tener una visión de Estado, no puede tener una visión de partidos. Tiene que tener una visión de Estado porque sino no llegamos otra vez [...] hay que entender que nuestro país ya no aguanta más", dijo.

SOBRE EL NUEVO GABINETE

Asimismo, Márquez opinó sobre el perfil que debería tener el nuevo Gabinete Ministerial: "Tiene que ser un Gabinete que sea un equipo que se pueda identificar con la población [...] lo importante aquí es que la población perciba de que es un Gabinete en el cual uno puede confiar", sostuvo.