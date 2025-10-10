Dina Boluarte: “Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia”

La expresidenta Dina Boluarte Zegarra ofreció este viernes 10 de octubre su último mensaje a la Nación, luego de que el Congreso de la República aprobara su vacancia presidencial con 121 votos a favor, al declararla con “incapacidad moral permanente”. Su intervención fue transmitida desde Palacio de Gobierno, donde realizó un balance de su gestión y lamentó la decisión del Parlamento.

“Recibí la banda presidencial por el Congreso, el mismo que el día de hoy votó por la vacancia”, expresó Boluarte, al cuestionar la falta de coherencia del Poder Legislativo. Recordó que asumió el cargo el 7 de diciembre de 2022, “en un escenario de golpe de Estado”, y advirtió que su destitución representa un riesgo para la estabilidad democrática del país.

Durante su discurso, la exmandataria destacó los logros de su gobierno en materia social, económica y de seguridad ciudadana. “En todo momento invoqué a la unidad, a trabajar juntos y a luchar por nuestro país”, afirmó, agregando que su administración priorizó el crecimiento con estabilidad y la lucha contra la corrupción.

NO ASISTIÓ AL CONGRESO

Boluarte decidió no asistir al Congreso para ejercer su defensa, alegando una vulneración a su derecho al debido proceso, luego de que su defensa legal denunciara que la notificación de la sesión se realizó con solo 50 minutos de anticipación. “No convalidaremos un procedimiento arbitrario”, señaló su abogado, Juan Carlos Portugal. Con su salida, el país entra en una nueva etapa política encabezada por el presidente del Congreso, José Jerí, quien asumió el cargo de jefe de Estado por sucesión constitucional.