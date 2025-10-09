Iván García: "Políticamente me parece que estamos asistiendo a las exequias del Gobierno"

El analista político, Iván García, se pronunció luego que el Pleno del Congreso aprobó adelantar el debate de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte para el día de hoy desde las 11:30 de la noche.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el analista señaló que el Gobierno de Boluarte Zegarra estaría en sus últimas horas, dando a entender que la vacancia de la jefa de Estado por presunta incapacidad moral está prácticamente consumada.

"Es un día de vértigo. Políticamente me parece que estamos asistiendo ya a las exequias del Gobierno. Este es el resultado, la consecuencia o el desenlace de un acumulado de mal Gobierno y peor Presidencia. Esto no es únicamente por los últimos episodios de desborde criminal que hemos visto", dijo.

SOBRE ROBERTO CHIABRA

Asimismo, García opinó sobre las declaraciones del congresista Roberto Chiabra (APP), quien se ofreció para asumir la Presidencia de forma transitoria en caso vaquen a Boluarte Zegarra y ante la presunta negativa de José Jerí de asumir el cargo ante dicho escenario.

"Me sorprende, me sorprende porque él ya estaba en una precandidatura presidencial, en una alianza electoral. De alguna manera sorprende que ahora esté auto barajándose como una opción para la Presidencia (transitoria)", sostuvo.