José Elice sobre mociones de vacancia: "Ojalá con el mismo ánimo previeran lo que va a suceder después"

El exministro del Interior, José Elice, se pronunció tras la admisión de cuatro mociones de vacancia presentadas en el Congreso contra la presidenta Dina Boluarte, luego del ataque a la agrupación Agua Marina ocurrido el miércoles 8 de octubre.

En declaraciones a 24 Horas, Elice detalló que se ha cumplido la segunda fase del proceso: la admisión de las mociones. “Se requiere que voten a favor el 40% de los congresistas, luego deben fijar la hora y el día para el debate y la votación, e invitar, aunque no es obligatorio, a la presidenta a ejercer su derecho a la defensa”, indicó.

El exministro advirtió que estos movimientos pueden tener un carácter político o electoral: “Movimientos de tipo político, casi de campaña electoral, podrían ser una mala señal. Ojalá el Congreso prevea lo que va a suceder después”.

PERFIL DE EVENTUAL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Sobre el procedimiento, explicó que para un debate inmediato se necesitaría la votación favorable de 104 congresistas. Además, señaló que en caso de vacancia, el presidente del Congreso, José Jerí, asumiría temporalmente la presidencia de la República. Si se considerara que no es apto para el cargo, sería necesario elegir a otra persona para evitar un vacío de poder.

“Deben buscar a una persona que tenga equilibrio mental, capacidad para asumir el cargo, consciente de los problemas que tenemos y que sepa armar un equipo”, subrayó Elice, enfatizando la importancia de garantizar estabilidad institucional en el país.

ADMISIÓN DE VACANCIA

Sobre la admisión a debate de las mociones de vacancia contra Dina Boluarte indicó: "Si podría pedir una reprogramación, pero no creo que se le den, nos quedaría la incertidumbre de quién va a estar ocupando el cargo de presidente del Congreso cuando Dina deje de ser presidenta", afirmó.