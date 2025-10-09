Luis Lamas Puccio sobre Patricia Benavides: “La sanción puede llegar a una suspensión temporal o absoluta”

El abogado penalista Luis Lamas Puccio se pronunció sobre la denuncia de presunto plagio en la tesis doctoral de la fiscal superior Patricia Benavides, presentada por la abogada Giovanna Vélez Fernández, quien asegura que la exfiscal de la Nación copió íntegramente un artículo suyo publicado en el año 2006.

En declaraciones a la prensa, Lamas Puccio señaló que, de comprobarse esta versión, la sanción podría ser una suspensión temporal o incluso absoluta, ya que el plagio es considerado un delito grave por la legislación peruana. “No se trata solo de una falta ética, sino de una infracción con consecuencias penales y profesionales”, remarcó.

En el informe de 2025 En 24 Horas, el abogado explicó que someter el documento a un software de detección de plagio no es suficiente, y que se requiere una pericia oficial del Ministerio Público para confirmar si efectivamente existió copia textual sin la debida citación de fuentes.

ANUNCIA ACCIONES LEGALES

Por su parte, Giovanna Vélez afirmó que la tesis de Benavides habría copiado más de 25 páginas de su trabajo académico sin autorización, motivo por el cual presentó una denuncia ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL). Lamas Puccio agregó que el asesor de la tesis también podría ser considerado cómplice si se comprueba el presunto plagio.