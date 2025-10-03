2025 En 24 Horas

03/10/2025

Francis Allison, candidato a la Alcaldía de Lima: "Crearemos el Serenazgo Metropolitano"

El alcalde de Magdalena y candidato al Sillón Municipal por Avanza País habló sobre sus propuestas de cara a las próximas elecciones.



El alcalde de Lima Metropolitana, Francis Allison, se pronunció tras confirmar su candidatura en las próximas Elecciones Generales del próximo año, en busca de llegar al Sillón Municipal de la Municipalidad de Lima Metropolitana.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el burgomaestre habló sobre los resultados obtenidos en materia de seguridad ciudadana en Magdalena, mismo plan que planea replicar de convertirse en alcalde de Lima.

"El distrito que más robos tiene es el Cercado, 856 robos por cada 100 mil habitantes. Magdalena es el distrito de todo Lima con menos robos por habitante, de los 43 distritos", señaló Allison en conversación con Tatiana Alemán.

SERENAZGO METROPOLITANO

Asimismo, Allison, quien postulará a la Alcaldía de Lima por Avanza País, indicó que implementará el "Serenazgo Metropolitano" de ganar en los comicios del próximo año: "Van a circular por las avenidas y las calles troncales", sostuvo.


