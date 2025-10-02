Especialistas cuestionan pensión vitalicia para Castillo: "El juez ha cometido el delito de prevaricato"

El Poder Judicial ordenó al Congreso otorgar una pensión vitalicia de 15 600 soles al expresidente Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva por el golpe de Estado de 2022, generando un intenso debate público y político.

El Juzgado Constitucional de Lima resolvió que Castillo debía recibir el beneficio en igualdad de condiciones con Alberto Fujimori, señalando que existió un trato desigual entre ambos exmandatarios, a pesar de que ambos fueron denunciados constitucionalmente por el Parlamento.

ESPECIALISTAS OPINAN

El expresidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola, explicó que la pensión vitalicia es una prerrogativa especial del cargo de jefe de Estado, y no una pensión de jubilación común.

En esa línea, el exoficial mayor del Congreso, César Delgado, cuestionó la medida y aseguró que el juez que la dispuso habría incurrido en prevaricato.