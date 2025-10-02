Víctor Andrés García Belaúnde: "Medio Gabinete se va a ir en 10 días con Acuña"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ) ordenó al Poder Legislativo otorgarle una pensión vitalicia al expresidente Pedro Castillo, alegando que hubo un trato desigual entre su caso y el de Alberto Fujimori, quien sí recibió una pensión.

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el exparlamentario calificó de "ignorante" al juez que declaró fundado la apelación de Castillo Terrones y señaló que no le corresponde recibir una pensión vitalicia por ser un golpista: "Una persona que atenta contra el Congreso no puede después recibir dinero del Congreso", dijo.

SOBRE RENUNCIA DE SANTIVÁÑEZ

Asimismo, García Belaúnde se refirió a la renuncia de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia para postular al Senado en las próximas Elecciones del 2026. En ese sentido, advirtió que más ministros renunciarían para integrarse al partido de César Acuña, Alianza Para el Progreso (APP).

"(Santiváñez) temía que lo censuren y si lo censuraban otra vez, evidentemente iba a ser más complicado que pueda ser candidato y que lo acepte APP [...] el acuñismo está manejando el Gobierno, es socio del Gobierno, medio Gabinete se va a ir dentro de 10 días con Acuña, eso significa que Acuña está gobernando el país", sostuvo.