Karla Ramírez: “Juan José Santiváñez aspira a ser senador y mantendría diálogo con APP”

El Gabinete Ministerial del gobierno de Dina Boluarte podría enfrentar una ola de renuncias en los próximos días, debido a que los funcionarios que deseen postular a cargos en las Elecciones Generales 2026 deben presentar su renuncia antes del 13 de octubre de 2025. Así lo reveló Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión.

En entrevista con 2025 en 24 Horas, Ramírez señaló que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, sería uno de los primeros en dejar su cargo y mantendría diálogos con APP, y su nexo más cercano sería Richard Acuña. “Su objetivo era ser candidato presidencial, pero por ahora irá por senador o diputado”, indicó la periodista.

Otro funcionario que renunciaría sería el ministro de Salud, César Vásquez, acompañado por parte de su equipo en la cartera, con planes de postular a los próximos comicios. “Cuentan que el hombre juega con todas las cartas: si no logra como senador, está pensado en postular para gobernador regional de Cajamarca”, agregó Ramírez.

MÁS RENUNCIAS

Asimismo, el ministro de Agricultura, Ángel Manero, también dejaría su cargo, y su candidatura estaría vinculada a Fuerza Popular, con miras a alcanzar un escaño en el Congreso de la República. “Están evaluando lo que les conviene, la cuota regional y nacional”, concluyó la periodista. Finalmente, indicó que Morgan Quero, ministro de Educación, también renunciaría para postular a las próximas elecciones.