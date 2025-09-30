Ricardo Valdés: “El general Arriola tiene la oportunidad de hacer la diferencia o no”

En entrevista con 2025 En 24 Horas, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, saludó la designación del general Óscar Arriola como nuevo comandante general de la Policía Nacional al señalar que tiene “una gran oportunidad de hacer la diferencia o no”, dependiendo de si continúa con una política de continuismo o impulsa cambios estructurales que permitan recuperar la seguridad ciudadana.

En ese sentido, Valdés Cavassa destacó que el general Arriola “viene con muchas ganas de trabajar”, pero advirtió que el reto está en aplicar reformas de fondo para devolver la confianza a la población en la institución policial y en la capacidad del Estado para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado.

Por otro lado, cuestionó la propuesta de armar a los transportistas para enfrentar la ola de delincuencia, calificándola de peligrosa. “Puede armarse un tiroteo en el que inocentes pueden caer muertos como consecuencia de esta idea que es tremendamente negativa”, alertó. Añadió que los conductores que porten armas sin licencia estarían incurriendo en un delito.

PLAN CONTRA LA CRIMINALIDAD

Finalmente, el exviceministro criticó al gobierno por no aplicar medidas concretas contra la inseguridad ciudadana. En ese sentido, reiteró que se requiere un plan integral que refuerce a la Policía, fortalezca la inteligencia y asegure presencia efectiva en las calles, en lugar de iniciativas improvisadas que podrían poner en mayor riesgo a la ciudadanía.