Maite Vizcarra sobre represión policial en marcha de la ‘Generación Z’: “Pensaban que iba a pasar lo de Nepal”

La analista política Maite Vizcarra sostuvo que la violenta represión policial durante las marchas de la denominada ‘Generación Z’ contra el Gobierno, los días 27 y 28 de septiembre en Lima, se debería al temor de las autoridades de que se replicara en el país lo ocurrido en Nepal, donde manifestantes incendiaron el Parlamento y otros edificios públicos.

“Me parece bien que los jóvenes quieran participar en la cosa pública [...] pero el volumen del contingente policial respecto a la ciudadanía fue enorme, y esto se debe a que pensaban que iba a pasar lo de Nepal. Esta generación ya quemó el Congreso digitalmente [...] en la calle hay de todo, hay oportunismo”, declaró Vizcarra en entrevista con 24 Horas.

Sobre el paro anunciado por el sector transporte para este 2 de octubre ante la ola de extorsiones, Vizcarra señaló: “Paralizan la capital, pero lo que se debería preguntar es qué están logrando con esta medida, y radicalizarla podría generar una situación imanejable”.

SOBRE MARIO VIZCARRA

Respecto a las preferencias electorales que colocan a Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra, en tercer lugar en una encuesta de Ipsos señaló que esto se debería a que el apellido "Vizcarra" tiene un gran valor social.

"M Vizcarra es la fórmula, al final el apellido Vizcarra ha generado un valor social muy fuerte que se inició cuando el señor Vizcarra se dirigía a toda la población en la pandemia y nos hablaba como papa, en una situación donde hubo emotividad él se presentó como un personaje que asume autoridad", indicó.