Susana Villarán: hoy inicia juicio contra exalcaldesa por presuntos aportes de Odebrecht y OAS

De ocupar el sillón municipal a sentarse en el banquillo de los acusados. Ese será el escenario que se vivirá este martes con el inicio del juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por los presuntos aportes de las constructoras Odebrecht y OAS a la campaña contra la revocatoria en 2013.

La exburgomaestre enfrenta un pedido fiscal de 29 años de prisión por presuntos delitos de lavado de activos y corrupción cometidos durante su gestión (2011-2014) y en dos campañas electorales, entre ellas la del No a la revocatoria.

En esta primera audiencia, los 19 acusados y sus abogados deberán presentarse en la sala penal correspondiente. De no hacerlo, podrían ser declarados reos contumaces y se ordenaría su detención para que comparezcan ante el tribunal.

PRESUNTOS DELITOS ATRIBUIDOS

Según la tesis del Ministerio Público, a Villarán se le atribuyen cinco presuntos delitos: asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión, falsas declaraciones en procedimiento administrativo y falsedad genérica.