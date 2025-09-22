Representante de la Generación Z: “No votaríamos por Keiko Fujimori, Antauro Humala y López Aliaga”

Leonardo Muñoz, vocero de la denominada “Generación Z”, afirmó que las recientes protestas reflejan el creciente malestar contra la gestión de la presidenta Dina Boluarte. En entrevista con 2025 En 24 Horas, sostuvo que la aprobación de la ley sobre las reformas de las AFP fue “la gota que rebalsó el vaso”.

Según explicó, la “Generación Z” es un movimiento nacido en redes sociales que busca agrupar a jóvenes con un objetivo común: impulsar cambios estructurales en el país. Muñoz remarcó que es fundamental conocer a fondo las propuestas de los futuros candidatos presidenciales para no repetir errores del pasado.

En ese sentido, fue enfático al señalar que el colectivo no respaldaría a figuras como Keiko Fujimori, Antauro Humala ni Rafael López Aliaga. “Necesitamos un candidato que sepa escuchar a los jóvenes y al pueblo”, declaró en diálogo con Tatiana Alemán, subrayando que los próximos comicios deben abrir paso a nuevas voces políticas.

EN PIE DE LUCHA

El representante juvenil también advirtió que las protestas podrían continuar si no se atienden sus demandas. “Nuestro objetivo es luchar por reformas, sin intereses políticos detrás”, dijo, al tiempo de insistir en que la voz de la juventud debe ser tomada en cuenta para construir un país más justo y democrático.