Aníbal Quiroga: “Delia Espinoza no ha dado la talla para ser fiscal de la Nación”

La Junta de Fiscales Supremos (JFS) designó al magistrado Tomás Gálvez Villegas como fiscal de la Nación interino, en una sesión extraordinaria convocada por el fiscal supremo Pablo Sánchez.

Según explicó el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, la designación de Gálvez responde a la sucesión por antigüedad, luego de que tanto Zoraida Ávalos como el propio Pablo Sánchez renunciaran a asumir el cargo. “Se ha dado una suerte de corrimiento por antigüedad”, indicó.

Quiroga también advirtió que el Ministerio Público atraviesa una grave crisis institucional. “En los últimos tiempos se han abierto cientos de carpetas fiscales, aquí hay un problema en general, toda la institución está complicada”, señaló.

SOBRE DELIA ESPINOZA

Respecto a la suspensión temporal de Delia Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación, el constitucionalista sostuvo que Espinoza no estuvo a la altura del cargo. “No ha dado la talla para ser fiscal de la Nación, lo que hemos visto es rebeldía. Los fiscales no pueden cuestionar una ley, ahora ha sido objeto de suspensión, era algo que se veía venir”, afirmó.