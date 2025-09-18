Analistas políticos opinan sobre pedido de fiscal de la Nación para declarar ilegal a Fuerza Popular

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó un escrito ante el Poder Judicial solicitando la declaración de ilegalidad del partido Fuerza Popular y, en consecuencia, la cancelación de su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

ESPECIALISTAS OPINAN

El pedido llega en medio de un complejo escenario político y a poco más de un año de las elecciones generales de 2026, lo que ha generado reacciones entre analistas.

El analista político Enrique Castillo consideró que la medida llama la atención por el momento en que se plantea. “Se ve como una cuestión aún no justificada, parece direccionada. Además, la fiscal tiene problemas derivados de su enfrentamiento con la JNJ. Parece un recurso de última hora”, sostuvo.

Por su parte, el analista político y director de GFP Consultoría, Jeffrey Radzinsky, señaló que el uso del ámbito judicial en la política peruana se ha vuelto recurrente. “Hay una paradoja con el fujimorismo, que estaba golpeado por el tema de las AFP. Han cambiado el eje político y se están victimizando con este tema”, apuntó.