Tatiana Alemán: “La presidenta piensa en viajar a Nueva York y no a Machu Picchu para resolver los problemas”

La presidenta Dina Boluarte volvió a ser blanco de cuestionamientos tras solicitar permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar en la Asamblea General de la ONU. Tatiana Alemán, conductora del programa 2025 En 24 Horas, objetó que la mandataria priorice el viaje a Nueva York en lugar de atender de inmediato la crisis que enfrenta Machu Picchu.
“La presidenta está pensando en viajar a Nueva York, pero qué va a ir a Machu Picchu a resolver los problemas”, señaló Alemán. Agregó que la falta de gestión pone en riesgo la llegada de turistas a la ciudadela inca, al remarcar que “qué turista va a decir voy a Perú a conocer Machu Picchu si el Gobierno no le da seguridad”.
La periodista también criticó el aparente desinterés del Ejecutivo en atender los reclamos sobre la venta de boletos, el transporte y el acceso al santuario. “La presidenta y sus ministros se sentaron a comer pan con chicharrón porque había que celebrarlo, pero para resolver problemas y gestionarlos, cero”, sostuvo.
¿QUIÉN ATIENDE MACHU PICCHU?
En esa línea, Alemán enfatizó que la jefa de Estado y sus ministros deberían trasladarse de inmediato a Cusco para dar solución a los problemas que aquejan a la maravilla del mundo, recordando que Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más importantes del planeta y un motor clave para la economía nacional y regional.