Tatiana Alemán: “La presidenta piensa en viajar a Nueva York y no a Machu Picchu para resolver los problemas”

La conductora de “2025 En 24 Horas” cuestionó que la mandataria priorice la Asamblea de la ONU en medio de la grave crisis que afecta al principal atractivo turístico del Perú.

La presidenta Dina Boluarte volvió a ser blanco de cuestionamientos tras solicitar permiso al Congreso para viajar a Estados Unidos y participar en la Asamblea General de la ONU. Tatiana Alemán, conductora del programa 2025 En 24 Horas, objetó que la mandataria priorice el viaje a Nueva York en lugar de atender de inmediato la crisis que enfrenta Machu Picchu.

“La presidenta está pensando en viajar a Nueva York, pero qué va a ir a Machu Picchu a resolver los problemas”, señaló Alemán. Agregó que la falta de gestión pone en riesgo la llegada de turistas a la ciudadela inca, al remarcar que “qué turista va a decir voy a Perú a conocer Machu Picchu si el Gobierno no le da seguridad”.

La periodista también criticó el aparente desinterés del Ejecutivo en atender los reclamos sobre la venta de boletos, el transporte y el acceso al santuario. “La presidenta y sus ministros se sentaron a comer pan con chicharrón porque había que celebrarlo, pero para resolver problemas y gestionarlos, cero”, sostuvo.

¿QUIÉN ATIENDE MACHU PICCHU?

En esa línea, Alemán enfatizó que la jefa de Estado y sus ministros deberían trasladarse de inmediato a Cusco para dar solución a los problemas que aquejan a la maravilla del mundo, recordando que Machu Picchu es uno de los destinos turísticos más importantes del planeta y un motor clave para la economía nacional y regional.