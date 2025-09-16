Víctor Cubas: “Hay un intento no disimulado del poder político de intervenir el Ministerio Público”

En entrevista con 2025 En 24 Horas, Víctor Cubas, vocero de la Fiscalía de la Nación, denunció que persisten intentos del poder político para intervenir el Ministerio Público. Según dijo, estos esfuerzos buscan debilitar la autonomía de la institución, en momentos en que se desarrollan investigaciones de alto impacto contra autoridades del Ejecutivo y el Congreso.

“Desde hace tiempo hay una serie de intentos de intervenir el Ministerio Público y estos intentos están promovidos por personajes que actúan políticamente”, señaló Cubas en diálogo con la periodista Tatiana Alemán, al remarcar que la presión hacia la fiscal de la Nación es cada vez más evidente.

Respecto a las recientes declaraciones de la fiscal Delia Espinoza, quien afirmó que los miembros de la Junta Nacional de Justicia podrían ir a prisión si votaban a favor de suspender a la fiscal de la Nación, Cubas sostuvo que sus palabras no deben interpretarse como una amenaza, sino como una advertencia legal sobre las responsabilidades que asumirían.

SOBRE LA JNJ

Finalmente, enfatizó que la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia para decidir quién ocupa el cargo de fiscal de la Nación, pues esa es una atribución exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos. “Lo dicho por la fiscal de la Nación no se debería interpretar como una amenaza”, recalcó.