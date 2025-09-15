Presidente del Congreso propone derogar parcialmente reglamento de la reforma de pensiones

El presidente del Congreso, José Jerí, anunció que se buscará derogar parcialmente el reglamento de la reforma del sistema de pensiones, al considerar que su aplicación generó un distanciamiento con la ciudadanía.

“Para mejorar la ley, en consecuencia, se tendrá que derogar parcialmente. El reglamento ha generado esa disociación con la población”, declaró Jerí ante los medios de comunicación.

El titular del Parlamento explicó que la norma aprobada por el Legislativo fue producto de consensos, pero que la implementación realizada por el Ejecutivo alteró el sentido original de la reforma.

AUTOPRÉSTAMOS

En esa línea, adelantó la posibilidad de implementar un autopréstamo con garantía del 100% de los fondos de pensiones, destinado de manera exclusiva a la compra de vivienda. Según precisó, esta alternativa permitiría responder a la demanda de liquidez de los afiliados y, al mismo tiempo, fomentar la inversión en un activo de largo plazo.