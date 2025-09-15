Hernán Chaparro: “Santiváñez no renuncia porque hay complicidad del Ejecutivo”

El analista político Hernán Chaparro consideró que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, deberían renunciar tras el escándalo generado por los audios difundidos por el programa Panorama. Sin embargo, ambos continúan en sus cargos, lo que, a juicio del especialista, revela un respaldo explícito desde el Ejecutivo.

“Esta situación se produce porque hay complicidad de la presidenta Dina Boluarte, que no tiene la capacidad para nombrar ministros con idoneidad. No entiendo los beneficios de mantener a un ministro con este tipo de comportamiento porque los costos políticos son altísimos”, señaló Chaparro en diálogo con la periodista Tatiana Alemán.

El analista recordó que desde el inicio de su gestión, Santiváñez ha evitado colaborar con la justicia y buscado dilatar los procesos en su contra. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno respalde su permanencia pese a los serios cuestionamientos éticos y legales que pesan sobre él.

SOBRE RETIRO DE AFP

Chaparro también criticó la propuesta del Ejecutivo para un octavo retiro de fondos de las AFP, a la que calificó de “demagógica”. Según explicó, se trata de una maniobra política para intentar levantar la alicaída popularidad de la mandataria, cuyo nivel de aprobación se encuentra en sus niveles más bajos desde que asumió el cargo.