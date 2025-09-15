Karla Ramírez: “El ministro Santiváñez boicotea a la justicia”

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, reveló que el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, se negó a acudir a la citación de la Fiscalía para la toma de voz programada el 15 de septiembre, en el marco de las investigaciones del caso “El Diablo”.

“El ministro de Justicia boicotea a la justicia, porque en vez de ir a dar su voz, él se niega, demora el proceso de investigación. Luego la Fiscalía tiene que tomar muestras de su voz cuando se pronuncia en público, después sale y objeta. Esto es, desde todo punto de vista, una obstrucción de la justicia”, declaró Ramírez en entrevista con 2025 en 24 Horas.

La periodista recordó que esta no sería la primera vez que Santiváñez evita una diligencia fiscal, mencionando el caso del capitán PNP Junior Izquierdo “Culebra”, quien entregó a las autoridades conversaciones en las que el ministro habría ejercido presiones sobre la Diviac y presuntamente encubierto al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

SANTIVÁÑEZ Y EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN

Asimismo, rechazó las recientes declaraciones del titular de Justicia, quien sostuvo que existía “una organización criminal en el periodismo”. “Que nos llama organización criminal a los periodistas de investigación, es una total infamia”, enfatizó.