Jóvenes serán clave en elecciones 2026: candidatos intensifican campaña en redes para captar su voto

Más de seis millones de jóvenes entre 18 y 30 años conforman un sector decisivo de cara a las elecciones generales de 2026. Aunque la lista oficial de candidatos presidenciales se confirmará recién en diciembre próximo, varios aspirantes ya utilizan sus redes sociales para acercarse a este segmento de votantes.

En comicios anteriores, los menores de 30 años representaron alrededor del 30% del padrón electoral, lo que subraya su relevancia en la configuración del voto. Por ello, los partidos y candidatos prestan especial atención a este grupo, considerado estratégico para definir los resultados finales.

ESTUDIO

Un estudio del Centro de Investigación en Opinión Pública de la Universidad de Piura revela que el 58% de los universitarios no se identifica con ninguna tendencia política o ideológica. Solo un 30% se ubica entre la derecha y la centro derecha, mientras que la mayoría mantiene posturas flexibles frente a la política partidaria.

La encuesta también señala que el 40% de los jóvenes encuestados considera indiferente el perfil ideológico del próximo presidente, a pesar de la crisis política de los últimos años. Esto refleja un electorado joven más preocupado por propuestas y resultados que por etiquetas políticas tradicionales.