Karla Ramírez tras suspensión de Zanabria: “El número uno de la PNP está siendo separado por delitos graves”

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, se pronunció luego de que el Poder Judicial ordenara suspender por 18 meses al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Víctor Zanabria, en el marco de las investigaciones del caso conocido como “policías albañiles”, revelado por el Panorama.

“Es increíble, el número uno de la Policía, quien debe velar por el orden del país, está siendo separado por delitos graves y dolorosos, como el de usar a policías como albañiles para, según la tesis fiscal, quedarse con el dinero que habían donado las empresas para hacer obras en Arequipa”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

Ramírez además reveló que, de acuerdo con sus fuentes, Zanabria incluso habría sido voceado como posible ministro del Interior, en caso se produjera la salida del actual titular, Carlos Malaver. Sin embargo, la medida judicial de suspensión lo inhabilitaría para ejercer función pública.

SOBRE AUDIOS ATRIBUIDOS A SANTIVÁÑEZ

Respecto al audio atribuido al exministro del Interior Juan José Santiváñez, donde afirma tener a su favor a dos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en el caso “El Diablo”, Ramírez cuestionó:

“Él habla de sus contactos en el TC, ¿y dónde acaban de favorecer a la presidenta Dina Boluarte? En el TC. ¿Será casualidad, coincidencia?”.