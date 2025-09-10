Mariano González sobre Boluarte: "Su incapacidad y falta de liderazgo en seguridad nos está llevando al descalabro"

El exministro del Interior, Mariano González, lanzó duras críticas contra el Gobierno de Dina Boluarte ante la falta de resultados frente a la creciente ola criminal que afecta a Lima y a varias regiones del país.

“La señora Boluarte y su Gabinete viven en una realidad paralela. La inseguridad es el primer problema que afecta a los peruanos. Hay un desinterés total del Gobierno, pero también del Congreso; hay un triunvirato entre el Legislativo y el Ejecutivo”, señaló en entrevista con 2025 en 24 Horas.

González responsabilizó directamente a la presidenta por la crisis institucional en entidades clave como el Ministerio del Interior y el Ministerio Público. “Hay una crisis institucional, y debería haber un pacto para que, por ejemplo, en el Ministerio del Interior haya resultados. La gran responsable de esta situación es Dina Boluarte, debido a la incapacidad y la falta de liderazgo en el manejo de la seguridad que nos está llevando al descalabro”, afirmó.

SEGURIDAD NACIONAL

Finalmente, indicó que el Gobierno "aún no ha entendido" que el tema de la criminalidad en el país ya pasó de ser un problema de orden interno y se está convirtiendo en un problema de "seguridad nacional". "Estas bandas criminales no solo están colocando en jaque a sus países de origen, sino a otros, lo que queda es enfrentarlos con los pantalones bien puestos", sentenció.