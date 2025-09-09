Eduardo Herrera sobre Omar Chambergo: “Ha tirado a la basura la imagen de Osinergmin”

El director de la Defensoría Nacional Anticorrupción, Eduardo Herrera, cuestionó duramente al presidente ejecutivo de Osinergmin, Omar Chambergo, luego de que se difundieran imágenes de una fiesta de cumpleaños realizada al interior de la entidad, en la que participaron funcionarios y se consumieron bebidas alcohólicas. “Ha tirado a la basura la imagen de Osinergmin”, manifestó en entrevista con el programa 2025 En 24 Horas.

Herrera sostuvo que Chambergo ha “mancillado” la institucionalidad de Osinergmin y que, en consecuencia, debería renunciar al cargo. “Es la mala idea en el país porque el señor piensa que es dueño de los recursos públicos y viene con toda esta huachafería de mozos”, enfatizó durante su intervención, al señalar que el caso refleja un uso inadecuado de los espacios públicos.

En otro momento, el titular de la Defensoría Nacional Anticorrupción también se refirió a los beneficios con los que cuentan los legisladores, en particular al seguro de salud privado que cubre a congresistas y a sus familiares directos. “Es realmente insultante para muchos pacientes que hacen cola en los hospitales públicos o se mueren por falta de atención. Es una conchudez”, expresó con firmeza.

CHAMBERGO Y OSINERGMIN

El caso de Omar Chambergo y su fiesta de cumpleaños al interior de Osinergmin sigue generando debate en la opinión pública y en los sectores políticos, mientras se esperan pronunciamientos oficiales sobre eventuales medidas administrativas. Por su parte, Osinergmin, como organismo regulador, se encuentra bajo la lupa respecto a la transparencia y ejemplaridad de sus más altas autoridades.