Abogado de Delia Espinoza: “No hemos sido notificados por la JNJ sobre proceso disciplinario”

Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, afirmó que hasta el momento no han recibido notificación alguna sobre el documento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que plantea abrir un procedimiento disciplinario en su contra tras la denuncia por presuntamente negarse a cumplir con la reposición de Patricia Benavides en el Ministerio Público.

"No hemos sido notificados por la JNJ, es importante porque, primero, así se evitan trascendidos y, segundo, porque respetando el debido proceso tenemos derecho a pedir que se celebre una audiencia para ser escuchados. Pese a que lo solicitamos formalmente, no hemos sido notificados a esta hora de la noche", declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

"NO DEJAN TRABAJAR A DELIA ESPINOZA"

El abogado también se refirió al informe de la JNJ que recomienda la suspensión por seis meses de Espinoza en el cargo de fiscal de la Nación. En esa línea, explicó que su defendida ha cuestionado la constitucionalidad de la decisión de la JNJ de reponer a Benavides tanto como fiscal suprema como fiscal de la Nación en su condición de titular del Ministerio Público.

"La señora Espinoza lo que ha pedido es una serie de aclaraciones, porque técnicamente la JNJ nunca dio ninguna razón que justifique su intromisión en una competencia que no le correspondía. La designación de la fiscal le compete a otro órgano. No dejan trabajar a la señora Espinoza", afirmó López.