Policía denuncia que lo amenazaron de muerte para que no declare contra Víctor Zanabria

El oficial PNP Osmar Fabián denunció haber recibido una llamada telefónica en la que un emisario lo amenazó para que no declare contra Víctor Zanabria, actual comandante general de la institución. El alto mando es investigado por presunta corrupción durante su gestión como director de Educación Policía Nacional del Perú en 2022.

En el audio grabado por Osmar Fabián, el interlocutor le advierte que “iba a ser citado por la Fiscalía Anticorrupción” y que “al general Zanabria lo mantienen informado de todo”, además de recomendarle de “tener cuidado porque se vienen las invitaciones al retiro de manera excepcional”.

Ante la negativa del oficial, el emisario lanzó una amenaza directa contra su integridad: “Es más fácil silenciar a las personas que pedir las cosas a maneras”, según cita la denuncia. La advertencia ha generado preocupación sobre la seguridad del policía, quien todavía no ha sido citado por el Ministerio Público.

REVELACIÓN DE PANAMERICANA

Si bien hasta el momento la Fiscalía no ha convocado a Fabián para que declare, lo que ha despertado suspicacias acerca de un posible acceso irregular de Víctor Zanabria a información reservada de su propio proceso. El caso fue revelado por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión liderada por Karla Ramírez.