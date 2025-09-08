César Nakazaki sobre peritaje que identifica voz de Santiváñez en audio: “Su valor probatorio es alto”

El abogado penalista César Nakazaki se pronunció tras conocerse que un peritaje fonético-acústico oficial del Ministerio Público confirmó que la voz registrada en un audio del 24 de mayo de 2024 corresponde al actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, cuando aún era titular del Interior. La grabación fue realizada por el capitán Junior Izquierdo Yarlequé, alias ‘Culebra’.

Según Nakazaki, el análisis efectuado por tres especialistas en auditoría forense tiene un alto valor probatorio. “Es una pericia oficial porque la realiza la autoridad que está investigando. Se ha determinado que las conversaciones con el capitán Izquierdo son reales, que existe autenticidad en los documentos. Cuando una persona se niega a pasar pericias es porque es su voz”, declaró en entrevista con 205 en 24 Horas.

Respecto a la impugnación presentada por Santiváñez contra el peritaje de la Fiscalía, el abogado advirtió que será el juez quien deba valorar “la mejor pericia científica o técnica”, lo que podría poner en disputa los resultados obtenidos.

HECHOS POSTERIORES

Finalmente, Nakazaki subrayó que, de confirmarse la validez de la pericia, correspondería analizar los hechos posteriores a la conversación y determinar si configuran un delito que pueda vincular al ministro, a la presidenta Dina Boluarte y a otros funcionarios investigados.