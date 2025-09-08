Santiváñez anuncia impugnación de peritaje que identifica su voz en audios: "Tiene una serie de incongruencias"

Un informe pericial de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público verificó que la voz que aparece en uno de los audios entregados por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como 'Culebra', pertenece al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

La grabación, obtenida por el programa Cuarto Poder, data del año 2024 y revela conversaciones sobre la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), la presidenta Dina Boluarte y Vladimir Cerrón.

Impugnará peritaje

El peritaje, elaborado por tres expertos, sería pieza clave en la investigación que se sigue contra Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad. Pese a los resultados, el titular del Minjus insistió en no reconocer su voz en dichas grabaciones y anunció que su defensa legal, liderada por el abogado Carlos Caro, impugnará dicho peritaje por considerar que carece de validez científica.

Argumentos de su defensa

A través de un comunicado, Santiváñez indicó que el peritaje mostrado "tiene una serie de incongruencias por que a lo largo del supuesto análisis se expone que la pruebas aportadas no tienen carácter de indubitable".

Cuestionó que el estudio no cumple con los requisitos científicos al carecer de código, carpeta fiscal y número de informe. Según él, impide acreditar que las hojas no hayan sido adulteradas. Además, sostuvo que ninguna prueba fue comparada con una "muestra madre" de grabación real.

Viaje a Suiza

Santiváñez actualmente se encuentra de viaje en Suiza, tras recibir un permiso del Poder Judicial para poder abandonar el país. Esta mañana participó en la apertura de la sexagésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que se realiza en Ginebra.