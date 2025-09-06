Romy Chang: Fiscalía presentó a última hora pedido de prolongación de prisión preventiva contra Betssy Chávez

La abogada penalista Romy Chang explicó por qué el Ministerio Público desistió de su solicitud para prolongar la prisión preventiva de la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez. En entrevista a 2025 en 24 Horas, Chang señaló que el error estuvo en la presentación tardía del requerimiento fiscal.

“Lo que pasa es que el Ministerio Público se confió y presentó el pedido a última hora. Las ampliaciones las presentó justo uno o dos días antes de que venza el plazo. Esto llega al Poder Judicial, donde el juez dice: como se presentó en el plazo, tenemos que convocar a audiencia y avisar a las partes. Me voy a tomar unos días más, entonces la persona queda detenida cinco o seis días sin una resolución que legitime su detención”, explicó.

CUESTIONA DECISIÓN DEL TC

La especialista también cuestionó la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC), que declaró fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Chávez. Recordó que tres magistrados que votaron a favor de la exprimera ministra, semanas antes habían declarado “improcedente” un caso similar.

“Esto puede traer cola no visible. Esta situación se repite en personas que han cometido delitos de robo agravado, extorsión, violación, tráfico de drogas. Ya hay un precedente y están dejando todo en bandeja para que pueda aplicarse”, advirtió Chang.