PJ ordena la excarcelación de Martín Vizcarra: abogados penalistas analizan decisión judicial

Tras más de 20 días en prisión, el expresidente Martín Vizcarra salió en libertad luego de que la Tercera Sala de Apelaciones Nacional revocara el mandato de prisión preventiva por cinco meses que pesaba en su contra.

El exmandatario abandonó el penal de Barbadillo acompañado de un grupo de simpatizantes y relató las difíciles condiciones que atravesó durante su detención. “He dormido en un piso frío. Cuando me trasladaron al penal de Piedras Gordas, por cinco días dormí con internos contagiados de sida y tuberculosis”, declaró.

REACCIONES

No obstante, sus afirmaciones fueron interpretadas por algunos especialistas como un intento de victimización. El abogado penalista Julio Rodríguez señaló que Vizcarra “trata de hacer de su caso una especie de persecución política para relativizar la gravedad de los hechos”.

Por su parte, el abogado penalista Vladimir Padilla explicó que "cuando un caso está en juzgamiento, quien debe decidir las medidas de coerción es el juez de juzgamiento, porque tiene la competencia. Aquí la sala sostiene que ellos también lo pueden hacer, al igual que el juez de investigación preparatoria. En ese sentido, Pedro Castillo también podría pedir esta medida”.