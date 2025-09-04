Marco Vásquez: "Toledo iba a comprar mansiones a Casuarinas"

El Poder Judicial dictó ayer una condena de 13 años y 4 meses de cárcel contra el expresidente Alejandro Toledo por el caso Ecoteva, investigación que reveló la adquisición de propiedades de alto valor con dinero de procedencia ilícita. El caso fue expuesto inicialmente en 2013 por el periodista Marco Vásquez, actual director del programa Panorama, quien recordó cómo se gestó la pesquisa desde la etapa en que Toledo buscaba inmuebles de lujo en Lima utilizando nombres de terceros.

La ruta del dinero y Ecoteva

Según explicó Vázquez, la operación inmobiliaria no se limitaba a las visitas de Toledo y su esposa a mansiones en Casuarinas, sino que se sostenía en una compleja red financiera. La empresa Ecoteva Consulting Group, constituida en Costa Rica, sirvió como vehículo para canalizar los fondos. Estas operaciones se alimentaron de otras offshore creadas bajo la supervisión de Josef Maiman, empresario cercano al exmandatario, que terminaron por enmascarar los orígenes del dinero procedente de sobornos vinculados al proyecto de la carretera Interoceánica.

Las investigaciones periodísticas permitieron identificar a personas que prestaron sus nombres para la conformación de las sociedades de fachada, incluso trabajadores de bajo perfil reclutados en Costa Rica para dar apariencia legal a la compañía. A través de ese entramado, Toledo utilizó parte de los 30 millones de dólares entregados por Odebrecht para cancelar hipotecas y adquirir residencias en Lima, Punta Sal y una oficina en la Torre Omega.

Para Vázquez, la ambición personal del exgobernante fue determinante en la creación de Ecoteva y en el uso de su suegra como compradora de fachada. El periodista subrayó que los hallazgos periodísticos fueron insumo clave en el proceso judicial que ahora culmina con una condena firme contra Toledo, quien niega responsabilidad pese a las pruebas y testimonios recabados.