Ángel Delgado: “Martín Vizcarra podría salir del país cuando vea que la sentencia está cerca”

El abogado Ángel Delgado se pronunció tras la excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, quien abandonó este jueves el penal de Barbadillo luego de que la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional revocara la orden de prisión preventiva en su contra.

“Martín Vizcarra no tiene vergüenza de pasearse por el país y engañar a un grupo de ciudadanos diciéndoles que es un candidato fiable. Quien actúa de esta manera no respeta la institucionalidad ni las normas. Esta es una cuartada para su objetivo, que es la victimización política, y no sería extraño que en algún momento, cuando esté cerca de una zona fronteriza, pueda salir del país si percibe que la sentencia está muy cerca”, declaró en entrevista con 2025 en 24 Horas.

El abogado también responsabilizó a los magistrados que aprobaron la excarcelación, asegurando que “van a llevar en su conciencia la responsabilidad de permitir que se burle a la justicia, como ocurrió con Nadine Heredia”. Además, sostuvo que existen suficientes elementos para que Vizcarra reciba una condena ejemplar y descartó que pueda alegar persecución política.

SOBRE EXCARCELACIÓN DE BETSSY CHÁVEZ

En paralelo, Delgado se refirió a la reciente liberación de la expremier Betssy Chávez, dispuesta por el Tribunal Constitucional (TC), tras declarar fundado el recurso de agravio constitucional presentado por su defensa. En este caso, señaló que se habría cometido un “grave error procesal”, lo que genera preocupación en el ámbito político y jurídico.