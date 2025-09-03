José Luis Pérez Guadalupe sobre penal ‘El Frontón’: “Es una vendida de humo”

El exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), José Luis Pérez Guadalupe, criticó duramente la propuesta del Ejecutivo de reconstruir el penal ‘El Frontón’ para trasladar allí a presos de alta peligrosidad. En entrevista con el programa 2025 en 24 Horas, calificó la iniciativa como “una vendida de humo”, al señalar que el planteamiento carece de sustento técnico.

Pérez Guadalupe consideró inviable que se pueda ejecutar un proyecto de esta magnitud en un plazo de 10 meses y con un presupuesto de 500 millones de soles. “Hace más de dos años que este gobierno está en el poder y no ha podido construir ni un solo penal. Hace 10 años que no se inaugura uno en el Inpe”, remarcó, cuestionando que se trate de una medida más de carácter popular que realista.

El exministro del Interior advirtió que el problema de fondo en el sistema penitenciario es el hacinamiento y la falta de un plan integral. En esa línea, señaló que el Gobierno debería presentar una estrategia clara para enfrentar esta crisis, en lugar de anunciar proyectos que difícilmente se podrán concretar en el corto plazo.

PRESENTÓ SU LIBRO

Por otro lado, Pérez Guadalupe presentó su libro El Tren de Aragua, elaborado junto a la Universidad del Pacífico. En la obra analiza el crecimiento de esta organización criminal trasnacional y su presencia en países como Colombia, Brasil, Perú y Chile, detallando su estructura y modus operandi en la región.