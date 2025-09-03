Luis Lamas Puccio: "Martín Vizcarra se muestra como un perseguido político"

El abogado penalista calificó como “sorprendente” la decisión del Poder Judicial, que este miércoles ordenó la inmediata excarcelación del expresidente.

El abogado penalista Luis Lamas Puccio calificó como “sorprendente” la decisión de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, que este miércoles ordenó la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundado el pedido fiscal de variar su prisión preventiva.

En declaraciones a 2025 en 24 Horas, Lamas Puccio sostuvo que Vizcarra ha sabido mantenerse en una posición privilegiada dentro del proceso penal a pesar de los serios cuestionamientos en su contra. “Vizcarra es un personaje de la política peruana de los últimos años que, a lo largo de este tiempo, pese a los graves cuestionamientos que existen sobre él, ha logrado mantenerse en una posición privilegiada”, afirmó.

En esa línea, el penalista advirtió que, bajo la nueva medida de comparecencia simple, el exmandatario incluso podría salir del país: “No hay ningún impedimento”, puntualizó.

IMAGEN DE PERSEGUIDO POLÍTICO

Finalmente, Lamas Puccio criticó que Vizcarra continúe en campaña política mientras enfrenta acusaciones judiciales. Según dijo, el expresidente busca proyectar la imagen de un “perseguido político” y no la de un procesado por los presuntos delitos que se le imputan.