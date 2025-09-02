Ollanta Humala y Manuel Merino se beneficiarían con seguro de vida y accidentes del Congreso

Un expresidente sentenciado y otro que renunció tras apenas cinco días en el cargo aparecen en la lista de beneficiarios de la póliza de seguro de vida y accidentes personales del Congreso. Se trata de Ollanta Humala, condenado en primera instancia a 15 años de prisión, y Manuel Merino, quien dejó la presidencia en noviembre de 2020 tras la muerte de dos jóvenes durante las protestas en Lima.

De acuerdo con Ideeleradio, el beneficio forma parte del concurso público para la contratación del servicio de vida y accidentes personales 2025-2026, publicado el pasado 25 de agosto en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).

La póliza cubre fallecimiento natural o accidental, así como invalidez total y permanente por accidentes u otros riesgos. El servicio tendrá vigencia desde el 1 de diciembre de 2024 hasta el 26 de julio de 2026, y alcanza también a los actuales congresistas y parlamentarios andinos.

REACCIONES DESDE EL CONGRESO

La revelación generó reacciones en el Parlamento. La legisladora Lady Camones (APP) y Jaime Quito (Bancada Socialista) expresaron su rechazo, mientras que Jorge Montoya (Renovación Popular) afirmó desconocer los detalles de la contratación.