Alcalde de Lima no se reunió con presidenta Boluarte por trenes Lima-Chosica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, volvió a estar en el centro de la polémica tras anunciar que se reuniría con la presidenta Dina Boluarte para tratar el proyecto del Tren Lima–Chosica y temas vinculados a la seguridad ciudadana. Sin embargo, la agenda oficial de la mandataria confirmó que dicha cita nunca estuvo programada, dejando sin sustento la versión del burgomaestre.

Rafael López Aliaga había asegurado que, tras dos años de gestiones, logró la donación de 90 vagones de tren desde el extranjero y que requería el respaldo del Ejecutivo para ponerlos en funcionamiento. Según la versión del alcalde de Lima, el supuesto encuentro con la presidenta Dina Boluarte sería determinante para avanzar en la propuesta, aunque finalmente no se concretó.

Desde Carabayllo, la presidenta Dina Boluarte respondió a las críticas lanzadas por el alcalde de Lima y sostuvo que algunos actores políticos buscan protagonismo a través de ataques contra el Gobierno. “Para ganar un poquito de crédito público (…) se enfrascan en mensajes en contra del Gobierno”, manifestó la mandataria durante un acto público.

TENSIÓN ENTRE EJECUTIVO Y MML

Este episodio refleja las tensiones entre el Ejecutivo y la Municipalidad de Lima, en medio de la estrategia política de López Aliaga por mantenerse en la agenda pública y proyectar sus aspiraciones como candidato presidencial, pese a las críticas que también recibe en medios internacionales como The Economist, que cuestiona su estilo confrontacional y populista.