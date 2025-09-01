Adrián Simons: “El jefe de la Policía tiene que darle garantías a la periodista”

El abogado Adrián Simons se pronunció tras la denuncia de la periodista Karla Ramírez, quien alertó que desde la Dirección de Inteligencia se estaría gestando un plan para atentar contra su vida. Simons recordó que la Declaración de Chapultepec rechaza cualquier tipo de amenaza o ataque contra los periodistas, al advertir que se trata de una agresión a la democracia.

“Cualquier intento de amedrentamiento a un periodista, sobre todo si es de investigación, es un atentado contra la democracia”, subrayó Simons en entrevista con el programa 2025 En 24 Horas, al tiempo que instó a las autoridades policiales a iniciar una investigación inmediata para identificar y sancionar a los responsables.

En ese sentido, señaló que el jefe de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Zanabria, debe garantizar la seguridad de la periodista, quien se desempeña como jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión. Asimismo, aseguró que es obligación del Estado brindar protección frente a cualquier riesgo a su integridad.

SOBRE REFORMA JUDICIAL

Finalmente, cuestionó las recientes propuestas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicando que la verdadera seguridad jurídica no consiste en “hacer una reforma judicial al caballazo”, sino que se trata de consolidar instituciones públicas que protejan los derechos fundamentales de la sociedad como la libertad de prensa.