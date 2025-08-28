Durich Whittembury: "La criminalidad no va a reducirse porque salgamos de la CIDH"

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, se pronunció luego que el Gobierno creó un equipo de trabajo multisectorial con el objetivo de desarrollar una propuesta de proyecto de ley sobre soberanía nacional. Lo cuál sería un primer paso para que el Perú evalúe un eventual retiro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En entrevista para 2025 en 24 Horas, el titular de Vivienda, quien evitó responder si está de acuerdo o no, señaló que el tema en cuestión es importante, sin embargo precisó que hay otros temas que ameritan una prioridad inmediata.

"Yo todavía tengo que pensarlo bastante [...] es un tema importante, pero personalmente considero que más importante es mantener el ritmo económico, es muy importante no distraernos en este último año", dijo.

NO CONTRIBUIRÁ A LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN

No obstante, Whittembury Talledo señaló que un eventual retiro de la CIDH no traerá un impacto significativo en la lucha contra la inseguridad ciudadana: "Es cierto que la criminalidad no va a reducirse porque salgamos de la CIDH [...] la criminalidad va a ser reducida cuando trabajen de manera conjunta y efectiva todo el sistema de justicia", sostuvo.